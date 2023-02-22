Новым ректором РТУ избран многолетний проректор по науке Талис Юхна
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В рамках закрытого голосования Учредительное собрание Рижского Технического университета (РТУ) значительным большинством голосов академик-проректор науки Талис Юхна был избран новым ректором вуза, сообщили порталу Delfi в РТУ.

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Юхна получил 137 из 190 действительных голосов участников собрания.

Новоизбранный ректор приступит к работе в конце марта, точная дата будет согласована с советом РТУ.

"Учебный процесс в РТУ должен стать более персонализированным, с большим вовлечением студентов в исследовательскую деятельность, создание инноваций и инженерное проектирование, способствуя тем самым получению необходимых навыков будущего. Задача РТУ как научного университета состоит в том, чтобы создавать знания и обеспечивать их трансформацию в технологии глобального масштаба, делая вуз динамичным, открытым и инклюзивным центром знаний не только в Латвии и странах Балтии, но и в странах Северной Европы", — отметил Юхна.

Юхна проработал проректором по науке 12 лет, совершенствуя систему управления наукой и разрабатывая стратегию создания научно-инновационной системы РТУ. Он создал различные механизмы поддержки для продвижения инновационных способностей ученых и студентов и развития новых технологий, например, Научно-инновационный центр РТУ, целью которого является продвижение научной деятельности университета, вовлечение преподавателей и студентов в создание инноваций, передача знаний, а также развитие сотрудничества с промышленностью и научными учреждениями.

Параллельно с административной работой Юхна активно занимается наукой, возглавляя и участвуя в качестве ученого в местных и международных научных проектах. В свою очередь, в области обучения Юхна создал новую международную учебную программу бакалавриата "Биотехнология и биоинженерия". Кроме того, по инициативе Юхны РТУ создал и внедрил новые формы обучения студентов, например, инициативу по сотрудничеству бизнеса и науки "Индустриальный доктор", целью которой является развитие более тесного сотрудничества исследовательской деятельности и предпринимательства.

Совет РТУ поставил перед новым ректором несколько задач — РТУ должен войти в семью 500 сильнейших вузов международного рейтинга, РТУ должен продолжать развивать высокие технологии и инновации, РТУ должен привлекать финансирование от научной деятельности и сотрудничества с промышленностью.

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