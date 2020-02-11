Новым руководителем Государственной инспекции данных станет Екатерина Мацук

В конкурсе на должность директора Государственной инспекции данных (ГИД) лучшим кандидатом признана бывшая директор департамента отраслевой политики Минюста Екатерина Мацук, сообщили в Госканцелярии.

Решение о ее утверждении на должности примет Кабинет министров.

С 2004 года Мацук работала в Управлении по делам религии, а с 2009 по 2017 год занимала различные должности в Минюсте, одновременно участвуя в различных проектах по защите данных.

Мацук считает, что важной задачей ГИД является содействие диалогу между учреждениями госуправления и частным сектором, держателями данных и лицами, которые передают свои данные. "Только так мы сможем способствовать единому пониманию требований в сфере защиты личных данных и их соблюдению", — сказала кандидат на должность руководителя инспекции.

В конкурсе участвовали 18 претендентов.

Срок полномочий прежнего директора ГИД Дайги Авдеяновой истек 31 декабря. В настоящее время обязанности руководителя инспекции исполняет замдиректора Ласма Дилба.