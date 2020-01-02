Новым руководителем Rīgas satiksme стала Джинета Иннуса

Председателем правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme назначена Джинета Иннуса.

В четверг, 2 января, совет предприятия встретился с новым правлением.

Как сообщалось, новое правление Rīgas satiksme было утверждено 30 декабря. В правлении работают заместитель госсекретаря Министерства сообщения Иннуса, бывшая член правления Olainfarm и руководитель SEB banka по счетам и операциям в Балтии Инга Крукле, прежние члены временного правления предприятия Элина Эпалте-Друлле и Эмилс Якринс и член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

В конкурсе на должности в правлении Rīgas satiksme участвовали 176 претендентов.

Rīgas satiksme осталось без правления после начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в конце 2018 года дела о закупках. После этого правление предприятия в полном составе подало в отставку. В него входили Леон Бемхенс, Лариса Лоскутова, Андрей Пожарнов, Инесе Швекле. После этого предприятием руководило временное правление.