НПО призывают привлечь гражданское общество к созданию правительственной декларации

Ряд неправительственных организаций (НПО) призывают обеспечить привлечение гражданского общества к процессу создания правительственной декларации, сообщили порталу Delfi в Гражданском альянсе Латвии.

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С таким призывом к президенту Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, и партиям "Новое Единство", Объединенный список и Национальное объединение в Гражданский альянс обратились общество Gribu palīdzēt bēgļiem, общество Конгресс украинцев Латвии, фонд для открытого общества DOTS, Латвийская ассоциация социального предпринимательства, объединение инвалидов и их друзей Apeirons, а также представители более чем 50 других латвийских НПО.

Председатель совета Гражданского альянса Георгс Рубенис отметил, что, особенно в нынешней геополитической ситуации, в Латвии необходимо работать над построением стабильного гражданского общества, основанного на демократических ценностях и способного к организации.

"НПО своей работой доказали, что они хотят и могут помогать госуправлению осуществлять различные реформы, заботиться об укреплении демократических ценностей и прав человека в Латвии и других странах мира, преодолять кризисы и быть равноправным партнером в планировании и реализации политики", — подчеркнул Рубенис.

НПО призывают включить в декларацию правительства обязательство укреплять гражданское общество, демократию и устойчивость общества, а также решать наиболее важные проблемы неправительственного сектора для укрепления демократии в Латвии.

Организации хотят, чтобы гражданский диалог был признан и реализован на практике в приравненном к социальному диалогу статусе с целью создания соответствующие условия для качественного процесса принятия решений, обеспечения разнообразия и сбалансированности представительства мнений и интересов в решениях.

Кроме того, при реализации межсекторальной политики в управлении и координации реформ, НПО призывают определить ответственное за развитие гражданского общества и укрепление демократии учреждение (на политическом и чиновничьем уровне).

НПО призывает развивать и поддерживать механизмы самоорганизации и устойчивости общества, а также создать и ввести систему управления кризисом, что особенно актуально в текущей геополитической ситуации и в уроках, извлеченных из кризисов последних лет.

Также НПО хотят обеспечить участие общественности в планировании и мониторинге госфинансирования, что является одним из краеугольных камней современного госуправления, а также одним из необходимых условий для повышения общественного доверия к политикам и госуправлению.

НПО также призывает к реализации целенаправленной политики развития гражданского общества, выделяя постоянное финансирование из госбюджета на укрепление потенциала гражданского общества.

Кроме того, НПО предлагает включить ассоциации и фонды в процесс подготовки декларации и выражает готовность встретиться с политическими партиями, формирующими правительство, и их объединениями, чтобы подробно объяснить предложения, высказанные в письме, и то, как они будет способствовать стабильности и развитию демократии в Латвии.