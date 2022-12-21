NRA: советники министра Витенбергса — школьница, учительница рисования и видеограф

Социальные сети обсуждают советников, которых выбрал себе новый министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение). Выбрав помощницей школьницу, он обошел прошлых министров, которые делали помощниками экс-депутатов, родственников своих родственников, жен вице-мэров и людей без опыта, пишет Neatkarīgā.

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Руководить министерским бюро буде Марика Зеймуле, которая раньше возглавляла бюро министра культуры. Также работать в бюро будут Кристине Калниня, Янис Иесалниекс, Увис Лескавниекс и старшеклассница Мегия Флорентине. Парламентским секретарем министерства будет Каспарс Герхардс, который успел побывать министром экономики, сообщения, земледелия, а также охраны среды и регионального развития. Как отмечает издание, Герхардс действительно эксперт в области сообщения. Зеймуле, которая уже работала в министерском бюро, тоже человек с опытом.

Кристине Калниня — по образованию учитель рисования. Как иронизирует Neatkarīgā, она может давать советы, как украшать железнодорожные и автобусные станции. А Увис Лескавниекс, видеограф, будет снимать об этом фильмы.

Иесалниекс известен как национал-патриотический политик, иногда высказывающийся необдуманно и провокационно — но у него нет опыта в сфере сообщения. Правда, есть юридическое образование, так что он может давать Витенбергсу юридические советы.

Старшеклассница Флорентине — член правления молодежной организации Национального объединения.

Как отмечает издание, в сфере ведения Витенбергса — авиация, железная дорога, строительство и поддержание дорог. Непонятно, как советники министра будут давать ему советы в этих областях.