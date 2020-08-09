NRA: У Латвии нет плана на случай индустриальной катастрофы

Три года назад правительство должно было принять государственный план гражданской обороны. Документ разработан, подан правительству, но не принят, потому что латвийские министерства не хотят брать на себя ответственность. Если на каком-нибудь из латвийских складов минеральных удобрений произойдет взрыв, как в Бейруте, или другая индустриальная катастрофа, успех спасательной операции будет непрогнозируемым, предупреждает Neatkarīgā rīta avīze.

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Свои планы гражданской обороны есть у предприятий повышенной опасности, у самоуправлений, но общий план на национальном уровне отсутствует. Между тем необходимость такого плана подтверждают некоторые события последних лет, например, крупный пожар на болоте Стиклу в Курземе или на Адажском полигоне. Жители не знали, эвакуироваться им из-за задымления или нет, пожарные и самоуправление ничего не могли объяснить, потому что их не допускали в зону действия войск НАТО. Пожар в итоге был потушен, а разговоры о том, что надо бы что-то делать с системой гражданской обороны, некоторые время велись, а потом затихли. Как отмечает NRA — до следующего раза, когда что-нибудь случится.

Плана гражданской обороны все еще нет, точнее, он в разработке. В МВД сообщили, что в ближайшие недели план будет снова подан на рассмотрение правительству. Документ разработала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в сотрудничестве с другими ведомствами, и это заняло больше двух лет.

В ГПСС пожаловались, что министерства имеют слабое представления о рисках, которые могут быть в подведомственной им сфере. Когда у них была запрошена информация об этом, они не смогли дать исчерпывающего ответа. Как отметили в ГПСС, причина может быть в том, что изменился подход к запрашиваемой информации — акцент сместился в сторону превентивных мер, и мало говорится о том, что делать, если они не сработали.

Тем не менее, успокаивают в МВД, даже без плана гражданской обороны есть документы, описывающие, как действовать в чрезвычайных ситуациях. План гражданской обороны просто обобщает эту информацию.

С проектом плана уже можно ознакомиться на сайте Кабинета министров. Там описано 35 видов катастроф — пять природных (геофизические, гидрологические, метеорологические, климатологические и биологические), техногенные, аварии транспорта и катастрофы, вызванные людьми. Куда мог бы быть отнесен взрыв, похожий на взрыв в Бейруте, эксперты думают, поскольку химического взрыва как отдельного типа в описании нет.

При этом, отмечает издание, нитрат аммония — второе по полярности в Латвии удобрение. И хотя никаких инцидентов с ними пока не происходило, и ответственные инстанции утверждают, что все в порядке — в случае, если какой-нибудь из складов взорвется, у Латвии нет никакого плана действий.