NRA: За ажиотаж с прививками от гриппа ответственно правительство

Сначала всех призвали сделать прививку от гриппа, чтобы уменьшить его распространение во время пандемии Covid-19, а теперь начинают осознавать, что вакцин от гриппа не хватит на всех. Понятно, что вакцины от гриппа стали дефицитом не только в Латвии, но и во всем мире, однако было ли сделано все, чтобы уменьшить ажиотаж?

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В Минздраве изданию Neatkarigа рассказали, что вакцины от гриппа в этом году закуплены в больших количествах, чем обычно, однако это не спасет ситуацию: часть желающих пройти вакцинацию останется ни с чем. Задолго до начала сезона гриппа — уже в мае — Министерство здравоохранения и Государственное агентство лекарств средствам обратились к производителям с просьбой найти способ поставки большего количества вакцин против гриппа за счет их перераспределения из других стран.

"Нам отказали, потому что спрос на вакцины увеличился и в других странах", — говорит Анна Страпцане, специалист Министерства здравоохранения.

По прогнозам оптовых торговцев, в декабре в Латвию могут быть доставлены еще 10 000 доз вакцин.