НСЭСМИ закрыл доступ к ресурсу zeos.online

Согласно информации, опубликованной в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил доступ к сайту "zeos.online" на ближайшие два года.

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Запрет наложен в связи с публикацией на сайте кодов доступа к телевизионным программам, не включенным в список ретранслируемых в Латвии, например, "НТВ HD", "НТВ Право", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль"., "РТ", "МИР 24" и "Россия 1 HD".

Кроме того, сайт не предоставляет наглядной, прямой и постоянной информации о поставщике услуг аудиовизуального контента.

Обнаружив нарушения, НСЭСМИ принял решение ограничить доступность сайта "www.zeos.online" в Латвии, запретив использование его доменного имени "www.zeos.online" до 27 октября 2024 года.

Также было принято решение о включении доменного имени "www.zeos.online" в список доменные имен, использование которых временно ограничено.