НСЗ: темп вакцинации от Covid-19 остается низким

Хотя заболеваемость Covid-19 снова быстро растет, а количество пациентов, поступающих в больницы, увеличивается, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается низким — в среднем прививки получают около 5000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Вчера вакцинировалось 4985 человек, в том числе 2430 человек получили первую прививку, а 2555 завершили процесс вакцинации, включая 135 человек, привитых однократной вакциной Johnson&Johnson.

Вакцинацию вчера проводили 219 учреждений.

За пять рабочих дней этой недели прививки от Covid-19 получили около 26 000 человек.

На сегодняшний день около 766 000 человек (40,7% населения страны) получили первую дозу вакцины от Сovid-19. Из них около 675 000 человек получили вторую дозу, а еще 112 000 получили однократную вакцину Johnson&Johnson, в результате общее количество завершивших процесс вакцинации достигло 787 000, или 41,8% населения страны.