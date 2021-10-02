НСЗ: за сутки количество госпитализированных пациентов с Covid-19 приблизилось к сотне

По последним данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), за сутки в латвийские больницы доставлено 93 пациентов с Covid-19. Таким образом на сегодняшний день количество заболевших, помещенных в стационары, возросло до 528 человек.

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В НЗС отмечают, что за последнее время минувшая пятница оказалась рекордной по количеству госпитализированных. В последний раз 93 пациента были госпитализированы 26 марта нынешнего года.

В латвийских больницах на лечении находятся 446 пациентов с коронавирусом, состояние которых оценивается как средней тяжести, еще 62 пациента в тяжелом состоянии.

За последние сутки из лечебных заведений выписали 72 пациента, переболевших Covid-19.