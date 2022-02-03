"Нужен четкий план действий". Семейные врачи обеспокоены тем, что некому будет их замещать

Коронавирусом болеют и сами семейные врачи, и работники их практик, однако вопрос о замещении коллег до сих пор не решен, заявила в интервью Латвийскому радио президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Она указала, что появляются первые случаи, когда из-за заболевшего персонала практики семейных врачей остаются полностью без сотрудников и им самим нужно искать замену. В свою очередь, семейные врачи, которые перенимают пациентов из практик коллег, не получают за это доплату.

Пока нет случаев, когда замену сотруднику врачебной практики вообще нельзя было найти, однако Вейде обеспокоена тем, что в случае роста заболеваемости ситуация может измениться к худшему.

Глава ассоциации подчеркнула, что для государства очень важно иметь четкий план действий — что делать, если заболеваемость продолжит расти.

"Нам, конечно, необходимо смотреть на то, что происходит вокруг нас, в других странах. Но в основном мы должны смотреть на то, что происходит в нашей стране. (..) Мы должны уже сегодня прогнозировать, как будет развиваться ситуация через 2-3 недели, чтоб мы знали, как действовать, чтобы был план действий в случае перегруженности больниц, семейных врачей, роста показателей заболеваемости и тому подобного", — отметила Вейде.

На вопрос о том, какие проблемы возникают у жителей в связи с ожиданием результатов тестирования на Covid-19, врач заявила, что в случае появления типичных симптомов "омикрона" ход лечения не меняется в зависимости от положительного или отрицательного результата, однако большие очереди мешают самим пациентам, поскольку именно от них зависит точка отсчета болезни и действительность сертификата.

Комментируя загруженность семейных врачей в эту волну, Вейде признала, что она очень большая.

"Если сейчас мы видим 9000-10 000 случаев в день, если поделить это на семейных врачей, получится 9-10 новых пациентов в день. Заболевание в среднем длится примерно семь дней. Таким образом, у каждого семейного врача есть около 50-60 пациентов, которых нужно обзванивать ежедневно. В свою очередь, это требует 4-5 часов рабочего времени, а потом еще прием", — заявила медик.

Вейде подытожила, что ни один семейный врач не работает восемь часов в день, а трудится 10-12 часов и более.