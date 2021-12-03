Нужен ли "бустер" молодежи? И если да, то какую вакцину выбрать? Отвечают эксперты

Молодым людям, у которых нет хронических заболеваний, не стоит спешить, стараясь опередить пожилых людей в очереди на "бустерную" прививку. Однако получение третьей дозы вакцины от Covid-19 все же не рекомендуется откладывать надолго, полагает инфектолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, профессор Латвийского Университета Уга Думпис.

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"Бустер" обеспечивает дополнительную защиту от Covid-19, и эта прививка позволяет лучше подготовиться к распространению нового штамма вируса — "омикрона".

Согласно новым рекомендациям Совета по иммунизации (IVP), ревакцинацию после прививки mRNS-препаратами Pfizer и Moderna можно делать в возрасте от 18 лет и спустя шесть месяцев после получения второй дозы. Думпис говорит, что срок в шесть месяцев "не вырублен в камне", особенно для молодых людей без побочных заболеваний. "Если человека не придет через шесть месяцев, он заболеет? Это не так работает. Пять, шесть или семь месяцев — разница небольшая", — объясняет Думпис.

Вакцины от Covid-19, в основном, должны уменьшить вероятность тяжелого течения болезни и госпитализации. Для молодых людей прививка не так важна, как для тех, кому больше 40 лет или кто имеет хронические заболевания, поскольку риск попасть в больницу с "ковидом" у молодежи ниже. Польза для личного здоровья среди молодых людей будет не такой ярко выраженной, говорит Думпис. И уточняет, что пока неизвестно, какой будет ситуация с "омикроном".

Член IVP и семейный врач Айнис Дзалбс также отмечает: согласно данным исследований, чем старше человек, тем быстрее он теряет способность сопротивляться вирусу.

Как насчет рисков?

Единственный риск для молодых людей, которые готовятся сделать "бустерную" прививку — это возможность заболеть миокардитом (воспаление сердечной мышцы). Причем вероятность крайне мала.

До 15 ноября Государственное агентство лекарств получило информацию о семи случаях, когда у людей в возрасте до 30 лет после прививки от Covid-19 был зафиксирован миокардит, заявила Delfi представитель агентства Дита Окмане. Четыре сообщения получены от пациентов в возрасте от 11 до 20 лет, три — от 21 до 30 лет. По данным LETA, на данный момент процесс вакцинации завершили около 87 тысяч человек в возрасте от 10 до 19 лет и около 140 тысяч — в возрасте от 20 до 29 лет.

По словам Думписа, это редкое осложнение чаще касается мужчин моложе 30 лет. В Латвии все случаи, о которых известно Думпису, "закончились хорошо". Если человек беспокоится по поводу такого риска, ему следует поговорить с семейным врачом, рекомендует Думпис.

Дзалбс в разговоре с Delfi отметил, что миокардит чаще диагностируют после того, как человек переболеет Covid-19, а не после вакцинации. Болезнь может развиваться под влиянием различных факторов: медикаментов или токсических веществ, но чаще всего — из-за вирусной инфекции, в том числе коронавируса.

Что дает "бустер"

Во-первых, молодой человек получает дополнительную иммунную защиту. Дело в том, что после получения двух прививок со временем иммунитет все же снижается, говорит Думпис.

Во-вторых, по словам профессора, третья доза вакцины важна для того, чтобы избежать распространения штамма "омикрон". "Ревакцинация — один из способов защиты, если придет "омикрон". Против него вакцина работает хуже. Конечно, "бустер" крайне важен, поскольку иммунный ответ в этом случае сильнее", — говорит Думпис.

На данный момент точно неизвестно, в какой мере нынешние вакцины от Covid-19 будут эффективными против штамма "омикрон". Но, по словам Дзалбса, определенный эффект точно будет. "Несмотря на мутации, вирус близок к коронавирусу. Мы должны понимать, что эффективность вакцины может быть на пару процентов ниже, но это означает, что охват вакцинации в обществе должен быть еще шире, чтобы не допустить распространения вируса", — отметил он.

Какую вакцину выбрать?

Тем, кто сделал прививку mRNS-вакцинами (Pfizer или Moderna), третью дозу тоже рекомендуется выбрать из этих препаратов. Иная ситуация для тех, кто привился

AstraZeneca или Janssen. Молодым людям особенно рекомендуется Pfizer, чтобы уменьшить риски миокардита. "Усиленный иммунный ответ, который обеспечивает Moderna, молодым людям не нужен. Они очень хорошо реагируют на вакцины. Мы рекомендуем Moderna, если человек в годах и с ослабленным иммунитетом", — говорит Думпис. "Бустер", по его словам, особенно важен для тех, кто сделал прививку AstraZeneca или Janssen.

Иммунный ответ после третьей прививки будет примерно таким же, как после второй дозы, утверждает Думпис. Самая слабая реакция фиксируется после первой прививки. Дзалбс тоже утверждает, что третью прививку организм принимает так же, как и вторую. "Нет данных о том, что после третьей дозы растет риск миокардита и таких побочных эффектов, как температура, боль в мышцах или головная боль", — говорит он.

Нужен ли "бустер", если человек переболел Covid-19?

Раньше IVP рекомендовал сделать одну прививку тем, кто переболел Covid-19. Теперь рекомендации изменились: переболевшим советуют сделать две прививки. "У тех, кто привит и переболел, возникает так называемый гибридный иммунитет. Он сильнее и природного, и полученного с помощью прививки. Эти люди защищены лучше всех", — говорит Думпис.

Нужно учитывать, что переболевшими считаются те, кто подтвердил факт болезни при помощи ПЦР-теста. По словам Думписа, в том, чтобы пытаться выяснять количество антител перед ревакцинацией, смысла нет.

На момент подготовки этой статьи бустерную прививку от Covid-19 в Латвии получили 78 247 человек (6,55% от всех, завершивших базовый курс вакцинации).