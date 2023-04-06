"Нужно больше людей, умеющих обращаться с оружием". Левитс прокомментировал закон о службе гособороны

Необходимо больше людей, которые умеют обращаться с оружием, поскольку это также вопрос сдерживания, сдерживания России, заявил в эфире Латвийского телевидения (LTV) президент Латвии Эгилс Левитс, оценивая принятый в Сейме Закон о службе государственной обороны (СГО).

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"Тогда эта великая держава будет знать, что мы более способные и сильные", — сказал президент, подчеркнув, что для Латвии важно укрепление обороноспособности.

Второй важной задачей является обучение патриотизму, которое предусмотрено СГО, а именно, что гражданин выполняет свой долг по защите страны, если это необходимо, а часть своей жизни — 11 месяцев — посвящает государству.

По словам президента, важно продвигать такую позицию, что люди горды посвятить себя стране.

"Мы находимся в очень сложной ситуации, я бы сказал, что это самая сложная ситуация с момента восстановления независимости государства. У нас есть агрессивный сосед, который готов напасть на всех, кто не может или не хочет себя защитить. То, что мы состоим в НАТО, нас защищает", — подчеркнул он.

Левитс заявил, что внутри НАТО, в Латвии, мы должны быть очень активными и убедить союзников в немедленной всевозможной военной помощи Украине, которая в настоящее время "должна не только удержаться, но и победить". Также необходимо укреплять НАТО в целом, особенно Восточный фланг альянса, включая увеличение военных расходов.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 апреля, Сейм в окончательном чтении принял Закон о службе гособороны, предусматривающий, что в этом году состоится первый добровольный призыв. Закон был принят 68 голосами "за" и 11 голосами "против" от партии "Стабильность!".

Не голосовали пять присутствовавших депутатов партии "Латвия на первом месте" — Олег Буров, Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Рамона Петравича.

Цель закона — обеспечить подготовку граждан Латвии к выполнению задач гособороны, а также укрепить устойчивость и способность реагирования государства и общества в рамках всеобъемлющей гособороны.