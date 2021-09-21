"Нужно просто быть человечными". Полицейский из Лиепаи оплатил ночлег попавшей в беду женщине

Инспектор Мадарс Купичс отправился на вызов, где у женщины возник конфликт с сожителем, однако по прибытию оказалось, что сожитель женщины уже ушел. Женщина призналась полицейским, что ей страшно оставаться дома, так как в любую минут мужчина может вернуться.

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Пострадавшая попросила полицейских довезти ее до центра Лиепаи и по дороге звонила нескольким знакомым, но все отказали ей в ночлеге. У женщины не было денег на ночлег, поэтому инспектор решил оплатить его из своего кармана, сообщает Госполиция.

Портал Delfi.lv связался с полицейским. В разговоре с журналистом Купичс рассказал, что помог попавшей в беду женщине, потому что "нужно просто быть человечными".

"Как ты относишься к людям, так и к тебе будут относиться, потому что все хорошее всегда возвращается", — сказал полицейский, добавив, что все его коллеги стараются делать хорошую работу. "Изо дня в день мы делаем очень много хорошего, но часто получаем упреки. А из ста добрых дел общество узнает об одном".

На вопрос, почему женщину нельзя было доставить в один из социальных центров Лиепайского самоуправления, инспектор ответил, что на улице Флотес действительно есть приют, но в нем женщине пришлось бы делить ночлег со многими людьми, в том числе и с бездомными.

"Когда понятно, что у человека хорошая семейная ситуация, просто на данный момент дела не обстоят хорошо, не знаю, захочет ли человек оставаться в приюте. Если нужны сравнительно хорошие условия, не знаю, куда такой человек может пойти", — ответил полицейский.

В городе есть квартира социальной помощи, предусмотренная для семей с детьми, таке опавшие в беду люди также могут разместиться в ночном приюте на короткое время, сообщили порталу Delfi.lv в Лиепайской социальной службе.

Известно, что несколько месяцев назад инспектор Купичс помог мужчине, у которого в Юрмале украли одежду. Полицейский отвез мужчину к себе домой и предложил выбрать одежду, а также дал мужчине запасную одежду и обувь и деньги на дорогу, чтобы мужчине не пришлось возвращаться домой пешком.