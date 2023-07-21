"Нужно провести проверку". МОН обеспокоено призывами к поступлению в онлайн-школы России

Министерство образования и науки призвало Министерство внутренних дел оценить публичные призывы к обучению образовательным программам дистанционного обучения в России. Об этом сообщает агентство LETA.

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"Летом 2023 года актуализировался вопрос о возможностях получения дистанционного образования для жителей Латвии, в том числе в образовательных учреждениях, основанных в России или других странах мира, которые выражают поддержку идеологии и позиции России в войне с Украиной. Следовательно, выбор такой образовательной программы из-за ее содержательной и идеологической позиции не отвечает наилучшим интересам ребенка-жителя Латвии, а также интересам латвийского государства и общества", — говорится в письме, подписанном министром Андой Чакшей.

Глава МОН добавила, что действующий закон не устанавливают обязанности получать начальное образование исключительно в латвийском или каком-либо другом образовательном учреждении, зарегистрированном в Европейском союзе, поэтому дети могут дистанционно обучаться в зарубежных школах — в том числе и российских.

"Нормативные акты не предусматривают возможности явного влияния на выбор родителей-жителей Латвии при принятии решения о том учебном заведении, в котором будет учиться их ребенок. Кроме того, установление таких ограничений будет подвергаться проверке на предмет конституционности и соразмерности. В то же время некоторые призывы к дистанционному освоению некоторых образовательных программ вызывают тревогу и поднимают вопрос об ограничении таких предложений в Латвии. Например, Юлия Сохина (помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок, — прим. ред.) посредством социальных сетей призывает использовать возможности дистанционного обучения в России, предлагает возможности регистрации в онлай-школе Санкт-Петербургского университета", — отмечает МОН.

Министерство призывает МВД провести проверку и "оценить соответствие указанной деятельности интересам национальной безопасности, а также в случае угрозы интересам национальной безопасности ограничить доступ к веб-сайтам иностранных учебных заведений дистанционного образования в Латвии, а также в соответствии с компетенцией осуществлять другие меры".