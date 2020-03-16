Нужно срочно сообщить о своем участии в спецколонне для пересечения территории Польши

В ближайший час жителям Латвии, застрявшим на немецко-польской границе и желающим вернуться домой, нужно срочно подать заявку на участие в специальной колонне транспортных средств стран Балтии для пересечения территории Польши и возвращения домой. Об этом в эфире Rīta Panorāma заявил представитель МИД ЛР Янис Бекерис.

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Ранее сообщалось, что информацию для участия в колонне надо подать до полудня 16 марта, однако сегодня утром Бекерис пояснил, что все данные необходимо собрать уже с утра, чтобы побудить людей, для которых это важно, предоставить сведения как можно раньше.

Бекерис пояснил, что поздним вечером 15 марта Польша приняла решение запросить все данные раньше — до 08.30 по латвийскому времени. Он также заверил, что МИД делает все, чтобы вернуть в Латвию жителей, застрявших на границе.

При этом Бекерис успокоил, что МИД Латвии будет принимать заявки и до 12.00, параллельно работая с польской стороной.

"Ситуация меняется стремительно, поэтому жителям нужно следить за актуальной информацией", — подчеркнул он.

Латвийским гражданам, застрявшим на польско-немецкой границе, нужно отправить на электронный адрес consulate.poland@mfa.gov.lv свои данные.

Те, кто хочет вернуться домой сухопутным транспортным средством, должны отправить на этот адрес имена и фамилии пассажиров, их даты рождения, контактный телефон, местонахождение (страна, город), тип транспортного средства (частный автомобиль, международный маршрутный автобус, микроавтобус).

Те, кто хочет вернуться домой, но не имеет транспортного средства, должны отправить имена и фамилии пассажиров, их даты рождения, контактный телефон и местонахождение (страна, город).

В случае возникновения вопросов Ринкевич рекомендует звонить в консульский департамент МИД Латвии по телефону +371 26337711.

Как сообщалось ранее, с целью ограничения распространения нового коронавируса Польша закрыла свои границы для иностранных граждан, а также приостановила воздушное и железнодорожное сообщение с другими странами.