Даугавпилсское отделение Государственного агентства занятости (NVA) в сотрудничестве с Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca планирует оказать поддержку работникам, подверженным риску безработицы. Об этом агентству LETA сообщили в NVA.

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Как сообщалось, в понедельник, 28 марта, в Даугавпилсский филиал NVA поступило заявление от Даугавпилсского локомотиворемонтного завода и его дочерних компаний о коллективном увольнении 240 сотрудников.

Представители завода указали, что война и российская агрессия в Украине серьезно повлияли на деятельность предприятия. Задолженность компании Metinvest Group перед заводом за заказы, выполненные на рынке Украины, в настоящее время составляет 8,2 миллионов евро. Украинская компания хоть и готова платить, но не может этого сделать, потому что Украина приостановила все платежи за пределами страны.

Руководство завода признает, что не хочет увольнять сотрудников или принуждать их к смене квалификации. Представители компании также утверждают, что Даугавпилсский локомотиворемонтный завод — важное предприятие железнодорожной инфраструктуры, особенно в Даугавпилсском регионе, где до сих пор были трудоустроены более 600 человек.

Однако в настоящее время завод вынужден уволить часть сотрудников в надежде сохранить рабочие места для остальных.

NVA планирует провести выездные консультации для сотрудников завода на предприятии, также готовится список актуальных вакансий в соответствии с профессиями работников завода, подверженных риску безработицы.

По данным на 28 марта 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в стране по сравнению с данными на конец февраля 2022 года снизился на 0,1 процентного пункта. Уровень безработицы, зарегистрированный в стране 28 февраля 2022 года, составлял 6,8%, а 28 марта 2022 года — 6,7%.

В то же время с 28 февраля по 28 марта уровень зарегистрированной безработицы в Латгале, Курземе, Видземе и Земгале снизился на 0,2 процентных пункта, а в Рижском регионе — на 0,1 процентного пункта.