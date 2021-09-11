NVA приглашает на курсы международных онлайн-платформ

В рамках пилотного образовательного проекта "Инициатива навыков будущего" Государственное агентство занятости предлагает работникам и соискателям работы возможность освоить востребованные на рынке навыки или усовершенствовать имеющиеся. Общая сумма компенсации — до 500 евро.

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Пилотный проект "Инициатива навыков будущего" дает возможность получить или улучшить знания и навыки в таких сферах, как предпринимательство, IT и наука о данных, овладеть специализированным иностранным языком и улучшить soft skills — навыки, которые помогут лучше выстраивать коммуникацию на рабочем месте, эффективно учиться и планировать время, использовать инновативность и творческий подход в работе.

Открытые онлайн-курсы доступны на таких обучающих платформах, как Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX и других. Платформу и образовательные программы можно выбрать самостоятельно, или обратиться за помощью к NVA. Учитывая предыдущее образование, опыт и пожелания работника или соискателя работы, карьерный консультант NVA поможет подготовить учебное предложение.

В течение двух лет каждый учащийся сможет принять участие в шести программах. Общая сумма компенсации — до 500 евро. Учащиеся также смогут получить аванс в размере 50% от стоимости каждой выбранной учебной программы. За обучение на онлайн-курсах безработные будут получать стипендию — 5 евро в день.

Планируется, что в рамках пилотного проекта обучение на онлайн-курсах пройдут до 1.5 тысяч человек. Подать заявку на обучение можно онлайн, заполнив анкету на сайте NVA.