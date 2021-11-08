NVD разорвала контракт с семейным врачом, которая не захотела вакцинироваться

В Курземе Национальная служба здоровья (NVD) расторгла контракт с семейным врачом, которая отказалась вакцинироваться. Об этом сообщила руководительница Курземского отделения NVD Анита Золмане.

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15 ноября NVD расторгла договор с доктором Зандой Зауэре, практикующей в Кулдиге, у нее было более 1500 пациентов. "Если доктор решит вакцинироваться, NVD возобновит договор, но врачебную практику придется восстанавливать в нуля, так как 15 ноября все ее пациенты больше не будут зарегистрированы", — объяснила Золмане.

Пациенты доктора Зауере должны найти нового семейного врача, это можно сделать, выбрав одного из практикующих в самоуправлении врачей, сказала руководительница NVD.

Национальная служба здоровья отправила письма семейным врачам, работающим в Курземе, с просьбой быть отзывчивыми и не отказывать пациентам Зауере. "Понятно, что у семейных сейчас много работы, однако, если место жительства пациента находится в том же округе, где практикует доктор, по закону такому пациенту нельзя отказать", – заявила Золмане.

Она также напомнила, что для того, чтобы зарегистрироваться у нового семейного врача, нужно заполнить анкету. Это можно сделать, посетив врача лично, или на сайте. В случае электронной регистрации с врачом все равно нужно связаться по телефону или через электронную почту.

Самоуправление начало искать новых семейных врачей и надеется привлечь молодых специалистов. Муниципалитет готов предоставить резидентам квартиру и другую необходимую поддержку для начала практики, сообщили агентству LETA в округе Кулдиге.