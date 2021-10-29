NVD: в Латвии осталось 11 непривитых семейных врачей

Эта неделя - последний момент для того, чтобы начать вакцинацию и до 15 ноября получить ковид-сертификат. Среди непривитых сейчас числятся 11 семейных врачей, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD). Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на ReTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Язепс Погумирскис первые вакцины от Covid-19 получил в первой половине июня. Начинали с шести вакцинаций в неделю, но постепенно темп ускорился и, например, на прошлой неделе врач со своими тремя помощницами вакцинировал 30 человек. Однако среди работающих в Краславском крае семейных врачей, у него в практике процентуально самый низкий удельный вес вакцинированных.

"Во-первых, очень высок процент пожилых людей старше 80 лет, которые живут на хуторах, мало ходят, мало выходят, много лежачих, инвалидов первой группы, в процентах не скажу, но есть. И большие расстояния", — рассказал журналистам Погумирскис.

Семейному врачу помогают медсестра, фельдшер и регистратор. Однако несмотря на то, что в клинике медики призывают вакцинироваться, сами они еще не получили вторую дозу вакцины. Погумирскис признал, что у него нет действующего ковид-сертификата.

"Я лично не завершил процесс вакцинации. Я привился неделю назад. Вопрос — почему так поздно? Два раза был на карантине", — пояснил врач.

Он заявил, что в январе, когда началась вакцинация медиков, заболели многие его родственники. Однако сам Погумирскис не болел коронавирусом. Он неоднократно чувствовал себя плохо, но тест показывал отрицательный результат. Вакцинироваться Погумирскис просто не пошел.

В NVD сообщили, что к понедельнику, 25 октября, процесс вакцинации не начали еще 11 семейных врачей, пять из них работают в Рижском районе, четыре — в Латгале и по одному в Земгале и Курземе.

"Нет такого, что эти семейные врачи отказались от вакцинации. Мы очень надеемся, что к 15 ноября число непривитых будет близко к нулю", — подчеркнула представитель NVD Дайга Вулфа.

Как указала руководитель Латвийской ассоциации сельских врачей Лига Козловска, те врачи, которые начали процесс вакцинации, обязательно его завершат. В ассоциации указали, что среди членов общества, которые не привились, не должно быть много.