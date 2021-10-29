NVD: в Латвии осталось 11 непривитых семейных врачей

Эта неделя - последний момент для того, чтобы начать вакцинацию и до 15 ноября получить ковид-сертификат. Среди непривитых сейчас числятся 11 семейных врачей, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD). Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на ReTV.
Язепс Погумирскис первые вакцины от Covid-19 получил в первой половине июня. Начинали с шести вакцинаций в неделю, но постепенно темп ускорился и, например, на прошлой неделе врач со своими тремя помощницами вакцинировал 30 человек. Однако среди работающих в Краславском крае семейных врачей, у него в практике процентуально самый низкий удельный вес вакцинированных.
"Во-первых, очень высок процент пожилых людей старше 80 лет, которые живут на хуторах, мало ходят, мало выходят, много лежачих, инвалидов первой группы, в процентах не скажу, но есть. И большие расстояния", — рассказал журналистам Погумирскис.
Семейному врачу помогают медсестра, фельдшер и регистратор. Однако несмотря на то, что в клинике медики призывают вакцинироваться, сами они еще не получили вторую дозу вакцины. Погумирскис признал, что у него нет действующего ковид-сертификата.
"Я лично не завершил процесс вакцинации. Я привился неделю назад. Вопрос — почему так поздно? Два раза был на карантине", — пояснил врач.
Он заявил, что в январе, когда началась вакцинация медиков, заболели многие его родственники. Однако сам Погумирскис не болел коронавирусом. Он неоднократно чувствовал себя плохо, но тест показывал отрицательный результат. Вакцинироваться Погумирскис просто не пошел.
В NVD сообщили, что к понедельнику, 25 октября, процесс вакцинации не начали еще 11 семейных врачей, пять из них работают в Рижском районе, четыре — в Латгале и по одному в Земгале и Курземе.
"Нет такого, что эти семейные врачи отказались от вакцинации. Мы очень надеемся, что к 15 ноября число непривитых будет близко к нулю", — подчеркнула представитель NVD Дайга Вулфа.
Как указала руководитель Латвийской ассоциации сельских врачей Лига Козловска, те врачи, которые начали процесс вакцинации, обязательно его завершат. В ассоциации указали, что среди членов общества, которые не привились, не должно быть много.