НВС: у латвийской армии есть образцы техники, предназначенные для обмана потенциального противника

В латвийской армии есть образцы техники, предназначенные для введения потенциального противника в заблуждение, сообщила агентству LETA пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.

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Такое оборудование не является новинкой, НВС развивает это направление и уже внедрили его в свой ассортимент оборудования.

В НВС не предоставили более подробной информации, но указали, что в целом в вооруженных силах разных стран существуют тенденции, с учетом рациональных и логических соображений, точного воспроизведения самого дорогого оружия и объектов инфраструктуры, таких как самолеты, ракетные пусковые платформы, радары и тому подобное.

Ранее высокопоставленные американские и украинские чиновники рассказали газете The Washington Post, что ВСУ удалось обмануть российских военных, заставив их стрелять по деревянным муляжам реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным издания, за несколько недель применения муляжей, российские военные истратили на удары по ним не менее десятка крылатых ракет "Калибр", так как на камерах разведывательных дронов они неотличимы от настоящих.

Использование ложных целей помогает Украине истощать российские запасы высокоточных управляемых ракет. Также макеты HIMARS вблизи линии фронта могут заставить Россию переместить склады боеприпасов и командные пункты вглубь тыла — за пределы возможной дальности действия HIMARS.