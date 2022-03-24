НВС: уже девять латвийцев хотят воевать на стороне армии Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Получены заявки от девяти жителей Латвии, которые хотят воевать на стороне украинской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.

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В соответствии с действующим порядком НВС призывает сначала обратиться в посольство Украины в Латвии.

28 февраля Сейм в связи с нападением России на Украину принял поправки к закону о национальной безопасности, разрешающие гражданам Латвии добровольно проходить службу в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу с 1 марта.

Добровольцы, которые хотят вступить в недавно сформированный Международный батальон территориальной обороны армии Украины, должны обратиться в посольство в Риге.

После получения подтверждения из посольства, волонтер должен уведомить Мобилизационное управление НВС, написав письмо по следующему адресу: улица Крустабазницас 9, Рига, LV-1006. Также можно отправить письмо с электронной подписью на адрес электронной почты rpus@mil.lv, указав свое имя, фамилию, персональный код, вид службы и страну, где она будет проходить.

Более подробная информация доступна на сайте Посольства Украины в Латвии.

В то же время, Минобороны и НВС призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, которые можно получить в мирное время, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.

НВС отмечает, что профессиональные военные или члены Земессардзе, у которых есть действующий контракт о службе в латвийской армии, не допускаются к участию в вооруженном конфликте другой страны.

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