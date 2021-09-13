НВС: Женщине, оказавшейся в центре военных учений на улице Риги, предлагали выбрать другой маршрут

В связи с получившим большую популярность в интернете видео, на котором военнослужащий во время учений Namejs 2021 испугал женщину с ребенком выстрелами, Национальные вооруженные силы (НВС) выяснили обстоятельства случившегося. По словам НВС, к женщине обратились, но она отказалась использовать другой маршрут.

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Вечером в понедельник, 13 сентября, НВС опубликовали на своей странице в Twitter сообщение о том, что выяснили обстоятельства произошедшего. Было констатировано, что "на месте проведения учений находились военные, которые призывали прохожих выбирать другие обходные пути".

Также НВС указали, что к запечатленной на видео женщине обратились, но она на призыв не отреагировала.

❗️Esam noskaidrojuši apstākļus saistībā ar mācību "Namejs 2021" norisi Rīgā. Mācību norises vietā atradās karavīri, kuri informēja garāmgājējus, aicinot izvēlēties citus apiešanas ceļus. Tika uzrunāta arī video materiālā redzamā sieviete ar bērnu, kura no šī aicinājuma atteicās. pic.twitter.com/iPiWELDtOJ — NBS (@Latvijas_armija) September 13, 2021

Ранее сообщалось, что Министерство обороны назвало сложившуюся ситуацию неудачным стечением обстоятельств и попросило прощения за произошедшее. Представитель Минобороны Каспарс Галкинс в интервью порталу Delfi подчеркнул, что учения регулярно проходят за пределами военных объектов, в том числе в городах на заранее согласованных территориях. Это делается для того, чтобы улучшить подготовку солдат и земессаргов и максимально приблизить сценарий к реальной ситуации.

Mums diemžēl sanāca līdzīgi. Varēja uzlikt vai nu brīdinošas zīmes apkārt tiem kvartāliem vai tiešām iztikt bez tik trakas skaņas. — Elvijs Ērglis (@ElvijsEagle) September 11, 2021

Военные учения Namejs 2021 продлятся до 3 октября. Целью учений является проверка и повышение готовности подразделений для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной защиты.