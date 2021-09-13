НВС: Женщине, оказавшейся в центре военных учений на улице Риги, предлагали выбрать другой маршрут
Foto: F64

В связи с получившим большую популярность в интернете видео, на котором военнослужащий во время учений Namejs 2021 испугал женщину с ребенком выстрелами, Национальные вооруженные силы (НВС) выяснили обстоятельства случившегося. По словам НВС, к женщине обратились, но она отказалась использовать другой маршрут.

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Вечером в понедельник, 13 сентября, НВС опубликовали на своей странице в Twitter сообщение о том, что выяснили обстоятельства произошедшего. Было констатировано, что "на месте проведения учений находились военные, которые призывали прохожих выбирать другие обходные пути".

Также НВС указали, что к запечатленной на видео женщине обратились, но она на призыв не отреагировала.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны назвало сложившуюся ситуацию неудачным стечением обстоятельств и попросило прощения за произошедшее. Представитель Минобороны Каспарс Галкинс в интервью порталу Delfi подчеркнул, что учения регулярно проходят за пределами военных объектов, в том числе в городах на заранее согласованных территориях. Это делается для того, чтобы улучшить подготовку солдат и земессаргов и максимально приблизить сценарий к реальной ситуации.

Военные учения Namejs 2021 продлятся до 3 октября. Целью учений является проверка и повышение готовности подразделений для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной защиты.

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