Нынешний январь в Латвии может оказаться самым теплым в истории метеонаблюдений

Как свидетельствуют новейшие прогнозы погоды, после похолодания в конце этой недели температура воздуха в Латвии снова поднимется, а январь в целом может стать самым теплым в истории метеонаблюдений.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самым теплым январем до сих пор был январь 1989 года со средней температурой +1,8 градуса. В последний раз средняя температура января выше нуля была в 2007 году, когда она составила +0,3 градуса.

В этом году январь ожидается теплым, ветреным и щедрым на осадки. Существует высокая вероятность, что средняя температура месяца будет выше нуля, а снег ожидается намного реже, чем обычно.

В субботу прогнозируются дождь, снег и град, между облаками выглянет солнце. В воскресенье будет более солнечно, возможен кратковременный снег. Самая низкая температура составит -8 градусов в ночь на понедельник в Латгале.

В понедельник с юго-западным ветром в Латвию вернется тепло, в Курземе столбик термометра поднимется до +7 градусов, на востоке страны будет лежать снег толщиной несколько сантиметров. В последующие сутки температура может составить +6..+10 градусов, прогнозирует Global Forecast System.

Во второй половине месяца увеличится вероятность дождаться морозов.

Как сообщалось, декабрь со средней температурой +2,7 градуса стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений, уступив лишь декабрю 2006 и 2015 года.