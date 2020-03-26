О негативных результатах теста на Covid-19 будут оповещать через E-veselība

В дальнейшем информацию о негативном результате теста на Covid-19 можно будет получить через портал E-veselība, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В случае если анализ окажется положительным, сохраняется прежняя система оповещения - с такими пациентами свяжется эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний.

Это позволит службам освободить ресурсы, так как прежде при любом результате пациентам сообщали о нем по телефону.

Чтобы узнать свой результат, надо при помощи интернетбанка, электронной подписи или eID карты авторизоваться на портале www.eveseliba.gov.lv. Результаты будут доступны в разделе “Почтовый ящик”.

В случае если авторизоваться не удастся, следует связаться с Национальной службой здравоохранения по номеру 80001234.