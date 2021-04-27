О пересмотре ограничений правительство будет дискутировать через две недели
Foto: LETA

Дискуссия о пересмотре ограничений Кабмин проведет через две недели, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выслушав мнение экспертов о том, что ослаблять ограничения сейчас нельзя, правительство решило вернуться к этому вопросу через две недели, 11 мая. Экспертам поручено до этого срока оценить, какие условия необходимы для разрешения уличных мероприятий и кафе.

Месяц назад правительство договорилось постепенно пересматривать ограничения. На первом этапе были пересмотрены ограничения в торговле и образовании. Предложенный группой оперативного управления план предусматривал, что, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость не превысит 320 случаев на 100 000 жителей, в конце апреля можно обсудить дальнейшее смягчение ограничений.

Во вторник руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис указал, что заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного выше, чем прогнозировалось месяц назад, поэтому пересматривать ограничения нецелесообразно.

Он отметил, что люди "намного шире интерпретировали" смягчение ограничений в начале апреля, в результате чего заболеваемость выросла.

Цитсковскис подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений является рискованным. В то же время группа оперативного управления допускает рассмотрение некоторых безотлагательных мероприятий, например, ослабление ограничений для проведения централизованных экзаменов.

Группа не рекомендует разрешать предоставление услуг общественного питания на свежем воздухе и занятия спортом на открытом воздухе для больших групп.

Несмотря на это, на заседании правительства некоторые министры выступили за открытие уличных кафе — министр обороны Артис Пабрикс, министр благосостояния Рамона Петравича, министр экономики Янис Витенбергс и министр сообщения Талис Линкайтс. Линкайтс отметил, что на выходных он видел, как у кафе стоят столики, за которыми едят люди — при этом представители кафе говорят, что эти столики не связаны с заведением.

"Это притворство — считать, что у нас есть какие-то ограничения", — заявил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год