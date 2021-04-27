О пересмотре ограничений правительство будет дискутировать через две недели

Дискуссия о пересмотре ограничений Кабмин проведет через две недели, сообщает LETA.

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Выслушав мнение экспертов о том, что ослаблять ограничения сейчас нельзя, правительство решило вернуться к этому вопросу через две недели, 11 мая. Экспертам поручено до этого срока оценить, какие условия необходимы для разрешения уличных мероприятий и кафе.

Месяц назад правительство договорилось постепенно пересматривать ограничения. На первом этапе были пересмотрены ограничения в торговле и образовании. Предложенный группой оперативного управления план предусматривал, что, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость не превысит 320 случаев на 100 000 жителей, в конце апреля можно обсудить дальнейшее смягчение ограничений.

Во вторник руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис указал, что заболеваемость Covid-19 в настоящее время намного выше, чем прогнозировалось месяц назад, поэтому пересматривать ограничения нецелесообразно.

Он отметил, что люди "намного шире интерпретировали" смягчение ограничений в начале апреля, в результате чего заболеваемость выросла.

Цитсковскис подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений является рискованным. В то же время группа оперативного управления допускает рассмотрение некоторых безотлагательных мероприятий, например, ослабление ограничений для проведения централизованных экзаменов.

Группа не рекомендует разрешать предоставление услуг общественного питания на свежем воздухе и занятия спортом на открытом воздухе для больших групп.

Несмотря на это, на заседании правительства некоторые министры выступили за открытие уличных кафе — министр обороны Артис Пабрикс, министр благосостояния Рамона Петравича, министр экономики Янис Витенбергс и министр сообщения Талис Линкайтс. Линкайтс отметил, что на выходных он видел, как у кафе стоят столики, за которыми едят люди — при этом представители кафе говорят, что эти столики не связаны с заведением.

"Это притворство — считать, что у нас есть какие-то ограничения", — заявил он.