О побочных эффектах вакцин от Covid-19 сообщал 1 из 100 пациентов
Foto: LETA

На 21 февраля Государственное агентство лекарств получило 421 сообщение о возможных побочных эффектах вакцин от Covid-19. О побочных эффектах сообщал примерно один человек из 100 или 1%. Большинство сообщений были об уже известных побочных эффектах, передает ведомство.

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Всего на 21 февраля прививание первой и второй дозы вакцины от Covid-19 произошло 45 580 раз.

Чаще всего пациенты сообщали о повышенной температуре тела, лихорадке, головных болях, усталости, боли и покраснении на месте инъекции, а также о рвоте, поносе и высыпаниях.

Согласно сообщениям, в случае вакцин Comirnaty и Moderna, наиболее выраженные побочные эффекты наблюдаются после получения второй дозы. Тогда как в случае AstraZeneca, побочные эффекты более выражены после получения первой дозы. В случае всех вакцин побочные эффекты держатся несколько дней и потом проходят сами. Они менее выражены у пожилых людей. Сообщения о побочных эффектах соответствуют тому, что до сих пор было известно о безопасности вакцин.

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