О правилах эпидемиологической безопасности после ЧС могут решить до Рождества
Foto: LETA

За неделю до Рождественских праздников может начаться обсуждение мер эпидемиологической безопасности, которые будут действовать после окончания чрезвычайной ситуации 11 января. Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер Кариньш (Новое Единство).

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Объективные данные о возможной траектории распространения заболеваемости могут быть доступны 18 декабря, ранее заявил эпидемиолог Никита Троянский.

Основываясь на этой информации, премьер предположил, что именно тогда правительство сможет определить "направление, ожидаемое после 11 января". При этом на планы может повлиять появление и распространение "омикрона", предупредил Кариньш.

Министр Здравоохранения Павлютс (AP) также считает, что различные варианты сценариев новых ограничений должны быть готовы уже скоро.

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