О России, Украине и Путине. В эфире передачи Kāpēc на Delfi — интервью с Гарри Каспаровым

Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на протяжении многих лет предупреждал мировых лидеров о том, что когда-нибудь агрессивная политика Владимира Путина приведет к трагедии в масштабах всей Европы. Многие не верили, но Каспаров оказался прав. В пятницу, 11 марта, в 12 часов он ответит на вопросы журналиста Delfi Ольги Драгилевой в эфире передачи "Kāpēc".

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Начиная с 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России не утихают акции протеста. Каспаров вошел в группу оппозиционеров, ученых и общественных деятелей, которые Антивоенный комитет России. Цель комитета — бороться с диктатурой Владимира Путина, втянувшего страну в войну с Украиной.

Комментируя нападение России на Украину, Каспаров утверждает, что Третья мировая война уже началась, и события на Украине — это только первый фронт. Он критикует страны Запада и НАТО за пассивную позицию и нерешительность в отношении Путина. "Или Путин уничтожит Украину, и в конце концов НАТО ждет еще более масштабная катастрофа, или режим Путина в России падет. Слабость его не остановит", — считает Каспаров.

Речь в передаче пойдет о санкциях, возможностях остановить Путина, а также о будущем России: может ли страна стать демократическим европейским государством?

Гарри Каспаров считается одним из величайших шахматистов в истории. В В 2005 году закончил шахматную карьеру и начал политическую деятельность. Является последовательным критиком власти в России. Начиная с 2013-го года живет за рубежом.

Аудиозапись интервью можно будет прослушать позже на платформах Apple и Spotify.