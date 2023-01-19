"Об этом нужно кричать!". Кучинскис обеспокоен плохой физической подготовкой молодежи

На данный момент о плохой физической подготовке молодежи нужно кричать, и к решению этой проблемы следует привлечь Министерство образования и науки (МОН), заявил в интервью агентству LETA министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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Министр согласился, что запланированное увеличение зарплатного фонда в службах внутренних дел на 10% не является панацеей, однако с каждым следующим годом это дает некоторую стабильность. В то же время должны быть и другие соблазны.

Напоминая о планах Министерства обороны сотрудничать с учреждением финансового развития Altum по гарантиям приобретения первого жилья для служащих, Кучинскис отметил, что также хотел бы сотрудничать с Altum. Однако, учитывая, что разница в зарплате еще весьма значительная, он прогнозирует, что переговоры будут достаточно тяжелыми. "Зарплата будет битвой", — подчеркнул министр.

Второй битвой, где нужно поднять сигнал и привлечь Минобразования, это физическая подготовка.

"И к пограничникам, и к полицейским есть определенные требования к физической подготовке, и в настоящее время есть истории о том, что уже после первого километра трехкилометрового бега падают от изнеможения и не в силах продолжать. Это общий вопрос и результат того, что в школах занятия спортом стали развлекательными мероприятиями и игровыми уроками. Конечно, можно думать, что когда-то трава была зеленее, но были какие-то требования и уроки спорта были предназначены для физического развития детей и молодежи. Об этом нужно не только говорить, но и кричать, так как это еще одна угроза", — отметил министр.

Особенно это относится к пограничникам, поскольку сейчас есть трудности с комплектацией групп в Колледже Государственной пограничной охраны. Министр напомнил, что колледж расположен в Резекне, а в Латгале уровень безработицы выше, чем в Риге. Поэтому вопрос физической подготовки здесь наиболее ярко виден.