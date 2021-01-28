В среду в Латвии вторую дозу вакцины от коронавируса получили 735 человек, первую — 83, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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Из вакцинированных в минувшие сутки 584 человека были медиками и 151 — другими работниками медицинских учреждений.

Всего в Латвии обе дозы вакцины получили уже 4357 человек, одну — 16 998 человек. Израсходовано 20 172 дозы вакцины BioNTech/Pfizer и 1183 дозы Moderna.

Вакцинация второй дозой в Латвии началась на минувшей неделе. В понедельник вторую дозу получил 571 человек, во вторник — 804, в среду — 751, в четверг 13 и в пятницу 17. Как отмечает Национальная служба здоровья, более точные данные по дням появляются позднее, потому что информация заносится в систему е-здоровья в течение нескольких дней.

Всего Латвия получила 31 425 доз вакцин, 20 225 доз BioNTech/Pfizer и 1200 доз Moderna. Планируется, что в первые три месяца этого года Латвия должна получить 497 827 доз, их хватит на 248 914 человек.