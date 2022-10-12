Обед в Риге, оплата в Литве: родители школьников возмущены комиссионными

Рижане недоумевают, почему плату за школьные обеды детей приходится перечислять в Литву, что усложняет процедуру и увеличивает расходы, пишет Latvijas avīze.
Хотя сайт Pusdienlaiks.lv, созданный специально для оплаты школьных обедов, задумывался для того, чтобы облегчить жизнь родителям, они считают, что проще не стало. Сайт был разработан в августе этого года латвийской группой предприятий Corporate Solutions по итогам организованной Рижской думой закупки услуг общественного питания в школах в 2022/2023 учебном году.
К сожалению, вместо ожидаемого результата родители жалуются на запутанные и трудновыполнимые процедуры регистрации и заключения договоров. Но самым неприятным аспектом является комиссия за оплату обеда - 0,36 евро за платеж. За девять месяцев учебного года общая сумма комиссионных за перечисление платежей в Литву составит уже 12,96 евро.