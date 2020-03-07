Объединение "Для развития/За!" и "Прогрессивные" назвало кандидатов на выборах в Рижскую думу

Лидерами общего списка объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные" на досрочных выборах Рижской думы будут депутаты Сейма Мартиньш Стакис (кандидат в мэры - на фото), председатель правления "Прогрессивных" Мартиньш Коссович, а также прежние депутаты думы Анете Екабсоне-Жогота и Виестур Зепс.

Список кандидатов партии представили в субботу, 7 марта. В него вошли 63 человека, в том числе генеральный секретарь "Прогрессивных" Мирослав Кодис, сопредседатель партии Антонина Ненашева, предприниматель Арнис Бикшус, профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше, прежняя депутат Рижской думы Ивета Ратиника и др.

18 февраля "Для развития/За!" и "Прогрессивные" объявили о совместном участии в выборах Рижской думы, чтобы "объединить современные европейские силы в столице".