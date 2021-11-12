Объединение городов с близлежащими краями будет отложено до 2029 года
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Комиссия Сейма по административно-территориальной реформе (AТР) поддержала предложение к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают отложить объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями с 2025 года на 2029 год.

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Первоначально поправки, подготовленные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), предусматривали, что слияние будет происходить одновременно с муниципальными выборами в 2025 году, но депутаты от коалиции Янис Домбрава, Юрис Пуце и Арвилс Ашераденс выступили с предложением отложить этот процесс.

В этом году Конституционный суд отменил несколько решений Сейма об образовании новых краев на том основании, что в нескольких новых краях политики не предусмотрели центры развития, что было выдвинуто в качестве одной из предпосылок реформы.

Чтобы исправить эти недостатки, законопроект в настоящее время предлагает развивать сотрудничество между городом Даугавпилс и Аугшдаугавским краем, городом Елгава и Елгавским краем, городом Лиепая и Южнокурземским краем, городом Резекне и Резекненским краем, а также городом Вентспилс и Вентспилсским краем, а через семь с лишним лет объединить самоуправления.

До 2029 года предлагается расширять сотрудничество по нескольким направлениям между упомянутыми городами и прилегающими краями.

Председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц оценивает эти изменения в законопроекте как выгодный для самоуправлений компромисс, который даст время для оценки и анализа.

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LETA

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LETA

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Юрис Пуце Арвилс Ашераденс Вентспилс Даугавпилс Елгава Лиепая Резекне Сейма Янис Домбрава
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