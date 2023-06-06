Объединение партий "Новое Единство" подведет итоги пятилетней деятельности

В субботу, 10 июня, в Цесисе состоится совместное заседание думы партии "Единство" и объединения партий "Новое Единство", на котором будут подведены итоги пятилетнего существования объединения, сообщила представитель "Нового Единства" Силвия Рейнберга.

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Заседание откроют председатель думы "Единства" Хосам Абу Мери, председатель правления "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш и председатель правления "Единства" Арвил Ашераденс.

На мероприятии также выступят лидеры других входящих в "Новое Единство" партий — председатель партии "Кулдигскому краю" Инга Берзиня, председатель партии "Валмиере и Видземе" Янис Байкс, председатель партии "Тукумсу и Тукмусскому краю" Мартиньш Лиманскис и председатель Екабпилсской региональной партии Леонид Салцевич.

О задачах в сфере образования участникам заседания расскажут министр образования и науки Анда Чакша и председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре, а о предотвращении насилия как обязанности современного правового государства — министр благосостояния Эвика Силиня и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.