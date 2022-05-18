Объединение репресированных просит освободить Латвию от "памятников захватчикам"

Латвийская ассоциация политически репрессированных (LPRA) призывает освободить Латвию "от памятников захватчикам и символов нашего унижения", говорится в резолюции, принятой сегодня на конференции LPRA.

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Как известно, в настоящее время в Латвии активно обсуждается возможность демонтажа памятника в Пардаугаве. Как сообщила агентству LETA секретарь правления LPRA Дагния Лиепиня, ассоциация благодарит власти за их решение демонтировать памятник, а также тех, кто пожертвовал деньги на проведение работ по демонтажу.

"Наш призыв — давайте чтить память наших героев в названиях улиц их родных городов и в местах боевых действий и освободим нашу землю от памятников завоевателям — символов почитания деспотов и нашего унижения", — говорится в резолюции.

Министр культуры Наурис Пунтулис из "Национального объединения", в свою очередь, заявил, что нужно снести объект оккупационного периода, символизирующий оккупацию Латвии и "нашу общую нерешительность", но параллельно должны пройти широкие общественные дискуссии о том, как будет развиваться территория после сноса объекта.

Как председатель Совета Праздника песни он призвал организатора праздников — Латвийский национальный культурный центр — рассмотреть возможность проведения там отдельных мероприятий Праздника песни 2023 года. Пунтулис подчеркнул, что Министерство культуры готово активно участвовать в различных форматах обсуждения будущего этой территории.

На вопрос, можно ли после сноса памятника в парке Победы обсуждать возможное строительство в этом месте Рижского акустического концертного зала, Пунтулис ответил, что 8 марта Кабинет министров принял концептуальное решение о месте расположения концертного зала в Доме конгрессов.

Как сообщалось, Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.