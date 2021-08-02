Объединение студентов: низкий охват вакцинации среди студентов ставит под угрозу возобновление очной учебы
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Только 40% студентов в возрасте от 19 до 24 лет вакцинированы от Covid-19. Это вызывает беспокойство у Латвийского объединения студентов в связи с возобновлением очной учебы, сообщил в эфире Латвийского радио президента объединения Кристаферс Зейлюкс, передает LETA.

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Зейлюкс считает, что Министерство образования и науки должно найти способ обобщить данные о вакцинации студентов, чтобы можно было отправить непривитым приглашения на вакцинацию, а вузы могли планировать свою работу.

“Например, у объединения есть информация от студенческих самоуправлений, утверждающих, что многие студенты выжидают с вакцинацией. Возможно, это из-за нехватки коммуникации - если бы она была достаточной, то студенты могли бы её взвесить и принять решение о вакцинации уже сейчас”, - сказал Зейлюкс.

По словам главы объединения, низкий охват вакцинации ставит под угрозу возобновление очной учебы. Организация собирается просить ответственные ведомства найти способ интегрировать в процесс обучения непривитых студентов.

Ранее министр образования и науки Анита Муйжниеце (НКП) призывала студентов мобилизоваться и сделать прививку, так как до начала учебного года остался месяц. Она привела в пример преподавателей вузов, среди которых охват вакцинации составляет 77%.

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Коронавирус Министерство образования Вакцинация
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