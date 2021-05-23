Объединение студентов призывает вузы продлить сроки подачи документов на поступление

Учитывая, что учащимся 12-го класса, имеющим статус контактного лица или заразившимся Covid-19, могут продлить срок для сдачи централизованных экзаменов, высшие учебные заведения должны учесть ситуацию и продлить сроки подачи документов, агентству LETA заявил президент Латвийского объединения студентов (ЛОС) Кристафер Зейлюкс.
По словам Зейлюкса, вероятнее всего, те студенты, которые будут сдавать централизованные экзамены в дополнительный срок, получат сертификаты централизованных экзаменов на неделю позже, чем те, кто сдаст экзамены в обычное время.
"Если будет установлен другой срок, то возможности школьников поступить в высшие учебные заведения будут ограничены, потому что во время подачи основного заявления будущий студент своими оценками имеет возможность претендовать на бюджетные места", — пояснил Зейлюкс.
Тем временем в программах, где конкурс на бюджетные места высокий, у выпускников больше не будет возможности претендовать на эти места на дополнительном сроке, подчеркнул студент.
Зейлюкс отметил, что вузы должны быть заинтересованы учесть ситуацию и продлить сроки подачи документов. Он заявил, что никакие внешние обстоятельства, независящие от самого студента, не должны влиять на его шансы претендовать на бюджетные или платные места в высшем учебном заведении.
"Мы считаем, что в учебных программах, где прием организован автоматически (система администрирования в соответствии с критериями автоматически подсчитывает баллы), высшие учебные заведения должны, насколько это возможно, "идти студентам навстречу" — в соответствии с датой выдачи сертификатов", — сказал президент ЛОС.
Как ранее сообщало агентство LETA, школьники, которым был присвоен статус контактного лица или заразившиеся Covid-19, смогут сдавать централизованные экзамены в дополнительные сроки.