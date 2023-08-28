"Объединенный список" и Нацблок не хотят оказаться вне правящей коалиции

Ни "Объединенный список" (ОС), ни Национальное объединение (НО) не хотят остаться вне правящей коалиции во время формирования нового правительства, следует из того, что сообщили Латвийскому радио представители обеих политических сил.

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Председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс заявил, что ОС "не из тех, кто был бы счастлив бежать в оппозицию". ОС хочет работать в правительстве, но не любой ценой, то есть, не предавая своих идеалов и идеологических союзников.

Таварс повторил позицию, что он больше всего хотел бы сохранить существующую коалицию с "Новым Единством" и Нацблоком, но не дал четкого ответа о том, войдет ли ОС в правительство без НО.

Представитель Нацобъединения Янис Домбрава отметил, что НО готово работать в правительстве и его цель — не примыкать к оппозиции. В то же время он повторил позицию Нацблока о том, что он не готов работать вместе с "Прогрессивными".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование правительства кандидату в премьер-министры от "Нового Единства" Эвике Силине. Она начала переговоры с четырьмя политическими партиями. Уже был сделан вывод, что создать коалицию из пяти партий не удастся, поэтому в ближайшее время необходимо определиться и согласовать новый состав правящей коалиции.

Как сообщает Latvijas Avīze, уже на пятничных переговорах кандидат в премьеры призвала все политические силы сообщить о сферах ответственности, которыми они хотели бы руководить, а также назвать потенциальных кандидатов в министры. На данный момент известно, что в список приоритетов "Нового Единства" входят Министерство иностранных дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки.

"Объединенный список" хочет сохранить свое влияние в тех отраслях, которые он уже возглавляет, но, по крайней мере, от одной сферы придется отказаться в пользу Союза "зеленых" и крестьян. Точно так же НО хотело бы продолжить работу в министерствах, которые уже возглавляют министры от Нацблока. Как минимум в одном из них — Министерстве сообщения — заинтересованы и "Прогрессивные", которые с удовольствием взяли бы на себя ответственность за Министерство благосостояния, которое сейчас возглавляет Силиня.