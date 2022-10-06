"Объединенный список" и Нацобъединение договорились об общих позициях по приоритетам правительства

"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение во время состоявшейся сегодня встречи договорились об общих позициях по вопросам кризисного управления, приоритетам правительства и национальной политике, сообщил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс журналистам после встречи представителей партий.

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"У нас есть общее понимание того, как должна функционировать государственная власть в условиях кризиса", — сказал Дзинтарс.

Говоря о приоритетах правительства, он отметил, что оно должно уделить особое внимание повышению конкурентоспособности и экономическому росту Латвии, равномерному развитию регионов и демографической политике.

По словам Дзинтарса, обе партии разделяют схожие ценности и в области национальной политики — по вопросам госязыка, гражданства и иммиграции.

Один из лидеров ОС Улдис Пиленс отметил, что был приятно удивлен уровнем взаимопонимания по фундаментальным вопросам, включая понимание того, в каком политическом положении находится страна в данный момент. "Общая атмосфера показывает, что мы на правильном пути. Главное сейчас — не терять темп", — сказал он.

Как сообщалось, ОС и Нацобъединение выступают за формирование коалиции из трех партий с участием "Нового Единства", в свою очередь "Новое Единство" предлагает сформировать расширенную коалицию с участием партии "Прогрессивные".