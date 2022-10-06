"Объединенный список" и Нацобъединение выступили против приглашения в коалицию "Прогрессивных"

Итог состоявшейся в четверг, 6 октября, встречи "Объединенного списка" и Национального объединения — обе политические силы видят дееспособной коалицию только "на троих"с "Новым Единством". Таким образом два из трех потенциальных коалиционных игрока согласованно и единым фронтом выступили против приглашения четвертой партии — "Прогрессивных".

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Напомним, что у трех партий будет в 14-м Сейме большинство (54 голоса: 26 — "Новое Единство", 15 — "Объединенный список и 13 — Нацобъединение) и без "Прогрессивных", однако, если в коалиции будет четыре партии перевес будет больше — 64 голоса.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс после встречи с "Объединенным списком" заявил, что у обеих политических сил "абсолютно единая позиция", что в коалиции должно быть только три партии.

Улдис Пиленс, лидер "Объединенного списка" подтвердил сказанное Дзинтарсом. Политик считает, что сейчас нельзя терять время и нужно продолжить переговоры о создании коалиции уже в понедельник.

Дзинтарс подчеркнул, что Нацобъединение и "Объединенный список" пришли к выводу, что понимание и готовность обеих сторон к совместной работе находится на очень высоком уровне. Пиленс также очень положительно оценил наличие общего понимания между двумя политическими силами по фундаментальным или основополагающим вопросам.

В свою очередь, действующий премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ранее заявил, что именно участие четырех партий в коалиции обеспечит формирование сильного правительства.