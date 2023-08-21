Единственная политическая сила кроме "Нового Единства", которая может также предложить кандидатуру нового премьер-министра — это "Объединенный список", заявил агентству LETA политолог, декан Факультета социальных наук Латвийского университета (ЛУ) Янис Икстенс.

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По оценке эксперта, ни "Прогрессивные", ни Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), вероятно, не будут пытаться бросить вызов судьбе и угрожать своими амбициями формирующемуся варианту коалиции "на троих" с "Новым Единством". А вот "Объединенный список", считает Икстенс, может выдвинуть своего кандидата в премьеры. Но только в случае, если кандидат от "Нового Единства" — министр благосостояния Эвика Силиня — не сможет создать правительство.

Напомним, что кандидат в премьер-министры у "Объединенного списка" — прежний: предприниматель Улдис Пиленс, который баллотировался и в президенты страны, но по итогам выборов уступил Эдгару Ринкевичу.

Оценивая публичные заявления партий, Икстенс указал, что Национальное объединение не столь озабочено возможностью остаться в оппозиции, как, например, "Объединенный список". Напомним, что Нацобъединение не хотело бы по причине идеологических разногласий работать в одной коалиции с "Прогрессивными", что снижает шансы политической силы войти в следующее правительство. В то же время "Объединенный список" демонстрирует готовность смягчить позиции: призывает не очерчивать жестко "красные линии" и так далее.

Но все же, по мнению Икстенса, Нацобъединение хотела бы каким-то образом войти в следующую коалицию, но трудно предсказать, на каких условиях это может произойти.

"Сейчас это коалиция трех партий — СЗК, "Прогрессивные" и "Новое Единство". Однако и там, если послушать слушая заявления СЗК о приоритетах, могут возникнуть некоторые вопросы. Речь идет о системе образования, школьной сети, что на самом деле не соответствует тому, как это представляется [министру науки Анде] Чакше ("Новое Единство"). Идут разговоры и о снижении НДС на продукты питания, что, в свою очередь, вряд ли будет поддержано Министерством финансов", — отметил Икстенс.

По словам политолога, на данный момент, чтобы делать дальнейшие выводы, нужно дождаться чем закончатся переговоры.

В понедельник, 21 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич начинает консультации со всеми представленными в Сейме партиями о формировании нового правительства. По итогам переговорах глава государства номинирует премьер-министра. Пока на эту должность официально выдвинута только министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"), но президент не исключил появление других кандидатов.