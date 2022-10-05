"Объединенный список" не планирует на этой неделе встречаться с "Прогрессивными", а также на данный момент неизвестно, состоится ли в будущем официальный разговор представителей Национального объединения и "Прогрессивных".

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Как пояснил политик Улдис Пиленс ("Объединенный список"), сначала следует провести еще один раунд переговоров с "Новым Единством" и Национальным объединением, который может состояться на следующей неделе. Он также допустил возможность встречи трех партий — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения, но такие организационные вопросы должен решать действующий премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Ранее Пиленс заявил Латвийскому радио, что формирование коалиции с партией "Прогрессивные" стало было бы слишком густой "идеологической смесью". Политик убежден, что коалиция с 54 голосами, сформированная тремя партиями без участия "Прогрессивных", была бы дееспособной.

Сейчас самое главное — продолжить переговоры с "национально-консервативным блоком" трех партий, который будет иметь большинство в 14-м Сейме, подчеркнул Пиленс.

Планируется, что встреча представителей "Объединенного списка" и "Прогрессивных" состоится, но пока неизвестно, когда именно.

На вопрос о возможности встречи с "Прогрессивными" председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс ответил агентству LETA, что его партия не планирует вести переговоры с "Прогрессивными" о формировании правительства. При этом приглашения для обсуждения других тем от "Прогрессивных" Нацобъединению не поступало.

Дзинтарс напомнил, что на четверг запланирована встреча Нацобъединения и "Объединенного списка".

Как сообщалось, лидер "Нового Единства" Кариньш подчеркнул, что нет никаких непреодолимых препятствий для формирования коалиции в составе "Нового Единства", Национального объединения, "Объединенного списка" и "Прогрессивных".