"Объединенный список" не подтверждает, что может присоединиться к возможному правительству "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных"

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка"Эдгар Таварс категорически отрицает прозвучавшие в кулуарах слухи о том, что ОС рассматривает возможность участия в новом правительстве, если Кабинет министров сформируют премьерское "Новое Единство" с работающими сейчас в оппозиции Союзом "зеленых" и крестьян" и "Прогрессивными", сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В кулуарах шли разговоры о том, что может произойти дальше, если переговоры между "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" приведут к официальному соглашению между этими тремя партиями о формировании нового правительства.

Неофициально не исключается, что в этом случае "Объединенный список" также может начать внутренние дискуссии о продолжении работы в новой коалиции. На данный момент неизвестно, действительно ли три названные партии решат в будущем сформировать новое правительство.

На вопрос об этих слухах Таварс и председатель Сейма Эдвард Смилтенс (также — "Объединенный список") ответили, что не видят причин менять действующее, нормально работающее правительство, которое только что получило "свежий" мандат Сейма.

Как заявил Таварс агентству LETA, несмотря на то, что в "Объединенный список" каждую неделю поступают предложения о создании различных внекоалиционных блоков, политическая "ни секунды" ничего такого не рассматривает.

Теоретически, если и будут какие-то перестановки, то этот вопрос должны совместно решать партии действующей коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение.

"Объединеный список" не рассматривает возможность работы в расширенном правительстве, подчеркнул Таварс.

Смилтенс в свою очередь заявил, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ни разу не заявлял о том, что начался путь к разрыву подписанного в прошлом году коалиционного соглашения.

Смилтенс заявил, что нет причин менять что-либо в составе правительства. Политик также подчеркнул, что "возвращение Лембергса к власти" не произойдет "нашими руками".

Напомним, что сразу после избрания президентом Латвии Эдгара Ринкевича премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил о необходимости расширить коалицию. Сейчас "Новое Единство", продолжая работать в одном правительстве с "Объединенным списком" и Национальным объединением, ведет переговоры о вхождении в коалицию с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными" — политическими силами, обеспечившими избрание Ринкевича. В свою очередь, президент Латвии заявил, что, если политики не определяются к середине августа с конфигурацией правительства, то возможны сюрпризы.