"Объединенный список" обсуждает кандидатуру Менгельсоне на должность министра здравоохранения
Foto: LETA

Сейчас "Объединенный список" обсуждает возможность выдвинуть в министры здравоохранения генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Лигу Менгельсоне, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

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Во вторник, 6 декабря, в 16.30 состоится брифинг "Объединенного списка", который официально назовет кандидатов в министры.

Согласно неофициальной информации, на должность министра земледелия "Объединенный список" выдвинет Дидзиса Шмитса, на должность министра внутренних дел — экс-премьера Мариса Кучинскиса, на должность министра охраны окружающей среды и регионального развития — Мариса Спринджукса.

Остальные партии будущей коалиции — "Новое Единство" и Национальное объединение — уже утвердили кандидатов в министры.

Предполагается, что новое правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") может быть утверждено Сеймом в середине декабря.

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