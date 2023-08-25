"Объединенный список" предлагает взяться за разработку смешанной избирательной системы

На переговорах о формировании коалиции "Объединенный список" внес предложение взяться за подготовку проекта об изменении предвыборной системы. Об этом заявил после встречи с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") глава парламентской "Объединенного списка" Эдгар Таварс, сообщает агентство LETA.

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Предложение "Объединенного списка" предусматривает, что часть депутатов Сейма будет избираться по одномандатным округам, а часть — как сейчас — по партийным спискам. Это так называемая смешанная мажоритарно-пропорциональная система. Сейчас в Латвии полностью пропорциональная избирательная система.

По словам Таварса, изменение системы позволит отзывать депутатов, которые не исполняют свои обязанности на достаточно высоком уровне.

Избрание по спискам фактически не позволяет ввести механизм отзыва депутатов.

Таварс отметил, что коллеги из "Нового Единство" готовы дискутировать о предложении "Объединенного списка".

А вот у еще одного потенциального участника коалиции — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) — аредложение "Объединенного списка" — уже вызвало полное одобрение. Виктор Валайнис, глава парламентской фракции СЗК, подтвердил LETA, что в этом вопросе позиции политических сил совпадают.

По мнению Валайниса, есть и еще одна проблема, связанная с действующей избирательной системой. Сейчас голоса граждан Латвии, проживающих за пределами страны, автоматически причисляются в Рижскому избирательному округу. Хотя за пределами страны проживают граждане Латвии — выходцы из разных регионов страны, и соответственно, они не могут отдать голос за тех, кто представляет их интересы.

"Это главная проблема, которую необходимо решить, и мы готовы ее обсуждать", — сказал Валаинис.

В то же время политик отметил, что пока никто "не написал на бумаге", какой именно может быть реформа избирательной системы.