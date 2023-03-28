"Объединенный список" призвал исключить вопрос об объединении общественных СМИ из повестки дня
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"Объединенный список" (ОС) призывает снять поправки к закону об объединении общественных СМИ с повестки дня парламента до тех пор, пока не будет ясности о пользе поправок для самих СМИ и общества, заявил председатель фракции ОС Эдгар Таварс после встречи с сотрудниками Латвийского радио.

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Политик считает, что поправки к Закону об электронных общественных СМИ и управлении ими должны быть возвращены в ответственную комиссию Сейма по правам человека и общественным делам, и в их принятии должна быть сделана пауза.

Таварс заявил, что ОС планирует пригласить правление Латвийского радио и Латвийского телевидения, а также Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) для обсуждения вопроса о продолжении процесса слияния общественных СМИ.

Политик заявил, что критически оценивает деятельность SEPLP в этих вопросах. Также оказалось, что правление Латвийского радио, с одной стороны, и сотрудники, с другой, высказывают разные мнения.

По мнению Таварса, дальнейшее рассмотрение поправок может быть возобновлено, когда появится ясность в отношении всего процесса объединения, включая модель финансирования общественных СМИ.

Если в ходе работы не появится уверенность в пользе объединения для латвийской медиасреды, сохранения редакционного разнообразия и оплаты труда работников общественных СМИ, то фракция ОС не поддержит процесс объединения, заявил политик.

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