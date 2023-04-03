"Объединенный список" призывает министра финансов сменить главу VID Яунземе

Коалиционный "Объединенный список" призывает министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") главу Службы государственных доходов (VID) Иеву Яунземе и начать работу над реформой VID, сообщает LETA.

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Парламентская фракция "Объединенного списка" встретилась с министром финансом Арвилсом Ашераденсом, главой VID Иевой Яунземе и директором отдела внутренней безопасности VID Айгарсом Прусаксом.

"В ходе беседы мы пришли к выводу, что у главы VID нет понимания, как способствовать уплате налогов, помогая при этом жить экономике, не хватает лидерства и комплексного видения необходимых изменений в работе VID", — заявил после встречи председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Таварс отмечает, что изменения, запланированные в настоящее время VID, носят "косметический характер и на бумаге". Продолжая работать в прежнем режиме, фискальной службе не удастся добиться ожидаемых результатов, которые помогли бы сделать работу VID более эффективной, сократить бюрократию, способствовать добросовестной конкуренции и борьбе с "черными и серыми" уклонистами от налогов, считает политик.

"Мы хотим структурных изменений в VID, потому что видим, что институт нуждается в капитальном ремонте", — отметил лидер фракции "Объединенного списка".

Чтобы VID работала эффективно, была способна обеспечить прорыв в развитии национальной экономики, нужно заменить главу фискального ведомства, полагает "Объединенный список". Политическая сила призывает министра финансов заменить главу VID Яунземе и включить вопрос о реализации реформы VID в повестку дня рабочей группы по налоговой политике, возглавляемой Ашераденсом.

"Объединеный список" сообщил, что делегировал в рабочую группу своих "представителей, разбирающихся в экономических вопросах" Андриса Кулбергса, Линду Матисоне, Улдиса Пиленса и Айву Виксну.

Встреча "Объединенного списка" с Ашераденсом, Яунземе и Прусаксом была организована потому, что члены фракции регулярно получают жалобы от бизнес-организаций на работу VID, а учреждение не справляется с сокращением теневой экономики и имеет серьезные репутационные проблемы. Именно поэтому депутаты от "Объединенного списка" хотели узнать получить информацию из первых рук.