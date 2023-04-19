"Объединенный список" сомневается, что в коалиции возможно единство по кандидатуре Левитса

Единство по кандидатуре президента Латвии среди партнеров по коалиции "вряд ли возможно", заявили в обращении к СМИ политики "Объединенного списка" (ОС) Эдвардс Смилтенс, Эдгарс Таварс и Улдис Сескс.

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Президент, избранный в результате соглашения коалиции, не может быть самоцелью, говорится в заявлении. По мнению ОС, теперь вместо "узкого" соглашения на президентских выборах будет "открытая и демократическая конкуренция кандидатов".

"Поэтому непонятны заявления об обязательной поддержке коалицией только одного кандидата. Это ослабляет конкуренцию, не способствует поиску лучшего кандидата и дискуссиям о приоритетах президента, предстоящей работе и вызовах, стоящих перед Латвией", — заявили Смилтенс, Таварс и Сескс.

Вместо этого ОС призывает все представленные в Сейме силы подготовиться к "содержательным и конструктивным" дискуссиям о лучших кандидатах, "делать это с уважением, не вешая пустых ярлыков и избегая политики личных оскорблений, шантажа и ультиматумов".

"Поскольку между партнерами по коалиции вряд ли будет возможен консенсус по одному кандидату, президент будет избран не в результате какого-то узкого соглашения, а при вовлечении всех депутатов Сейма в оценку качеств, компетентности и видения выдвинутых кандидатов", — заявили политики ОС.

ОС утверждает, что одной из причин его создания было полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы не допустить прихода в Сейм сил, которые хотели бы изменить цели безопасности и внешней политики Латвии. Правда, пока что поддержку кандидату в президенты от ОС Улдису Пиленсу выразили именно оппозиционные партии "Стабильность!" и "Латвия на первом месте".