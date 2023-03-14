"Объединенный список" выступает против присоединения Даугавпилсского университета к ЛУ

Хотя нынешние планы предусматривают присоединение Даугавпилсского университета к Латвийскому университету (ЛУ), коалиционная партия "Объединенный список" выступает против реорганизации вуза. Это признал председатель Подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Чеславс Батня в интервью Латвийскому радио, пишет LSM.lv.

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По словам депутата, в настоящее время Даугавпилсский университет соответствует статусу научного университета, а также имеет достаточное количество студентов. Количество только научных публикаций составляет примерно 200 в год, но в течение пяти лет должно быть достигнуто 1000 публикаций в год. Даугавпилсский университет признал, что выполнит этот критерий через два года.

На вопрос о том, будет ли Даугавпилсский университет объединен с ЛУ, Батня сказал, что коалиция ведет дискуссии на эту тему.

"На данный момент об этом идет обсуждение в коалиции, а также в совете по сотрудничеству. Однако мы подчеркиваем, что Даугавпилсский университет следует рассматривать с точки зрения национальной безопасности, поскольку в Латгале у нас есть два города — Резекне и Даугавпилс, (..) которые не особо лояльны к латышскости. Со стороны "Объединенного списка" история с Даугавпилсским университетом по сути закрыта. Мы определили, что Даугавпилсскому университету — быть", — отметил Батня.

Предложение о присоединении Даугавпилсского университета к ЛУ обсуждалось на заседании правительства по вопросам сотрудничества 6 февраля. Хотя представители "Объединенного списка" и Национального объединения выразили уверенность, что с реорганизацией не следует торопиться, LTV стало известно, что Министерство образования и науки (МОН) разработало предложение завершить ее в течение трех-четырех месяцев.

И руководство Даугавпилсского университета, и ЛУ выразили обеспокоенность инициативой министерства срочно объединить вузы, назвав это политическим и поспешным решением. Однако в середине февраля МОН сообщило, что достигнута договоренность со сторонами о включении Даугавпилсского университета в состав ЛУ. Правда, ректор Даугавпилсского университета Ирена Кокина признала, что у нее не хватило сил убедить МОН в необходимости сохранения автономии Даугавпилсского университета.

Планируется, что Даугавпилсский университет будет включен в состав Латвийского университета до 2026 года.